الأنحف على الإطلاق.. فيفو تطلق هــاتف Vivo X Fold 5 القابل للطي

من المقرر إطلاق هاتف X Fold5 في الصين في 25 يونيو، مع احتمال طرحه عالميًا في 10 يوليو، ومن المتوقع أن يكون واحدًا من أنحف الهواتف القابلة للطي حتى الآن

وفقا للتسريبات يعد سمك الهاتف حوالي 4.3 مم فقط عند فتحه و9.33 مم عند طيه أي أكثر سمكًا بقليل من سمك هاتف Oppo Find N5 عند طيه والذي يبلغ 8.9 مم.

مواصفات هاتف Galaxy Z Fold7

وفقا لموقع “gizmochina” يعد هاتف Galaxy Z Fold7 أنحف هاتف قابل للطي من Galaxy على الإطلاق و يبلغ 4.54 مم عند فتحه. وفي المقابل، يبرز منفذ USB-C في X Fold5 بشكل ملحوظ، مما قد يثير بعض التساؤلات حول المتانة أو التصميم.

على الرغم من تصميمه النحيف، لم تُساوم فيفو على عمر البطارية وقد تم التأكيد رسميًا أن الهاتف يعد مزود ببطارية بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة ووفقا للتسريبات سيدعم الهاتف الشحن السلكي بقوة 90 واط فهو أخف وزنًا من سابقه، حيث انخفض وزنه من 219 جرامًا إلى 209 جرامات. أما هاتف Oppo Find N5، فيبلغ وزنه 229 جرامًا.

يعمل هاتف X Fold5 بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الثالث مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت

أعلنت فيفو أيضًا عن ميزة جديدة لتعدد المهام مستوحاة على ما يبدو من تطبيق Stage Manager من آبل، وذلك لتحسين استخدام شاشة الهاتف القابل للطي.

يتميز هاتف X Fold5 بشاشة داخلية AMOLED بدقة 2K+‎ بقياس 8.03 بوصة وشاشة خارجية LTPO بقياس 6.53 بوصة، بهدف الجمع بين الإنتاجية وسهولة الحمل.

مع اقتراب الإطلاق الرسمي، يبدو أن هاتف Vivo X Fold5 يدفع حدود التصميم القابل للطي - حتى لو كان ذلك يعني وجود منفذ USB-C فخور بنفسه بعض الشيء.