قيادي بحركة فتح: جيش الاحتلال يرفع شعار قـ.تل البشر وتدمير الحجر بعزة

قال الدكتور ماهر صافي، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تدمير البنية الأساسية في قطاع غزة منذ بداية العدوان، ويرفع شعار ق.تل البشر وتدمير الحجر.

وأضاف الدكتور ماهر صافي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، طائرات الاحتلال تسقط منشورات تطالب سكان قطاع غزة بالتوجه نحو الجنوب هي محاولة من الكيان الصهيوني للضغط على مصر باستقبال سكان غزة، مشددا على أن قصف المنشآت التابعة الأونروا انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني.

تابع القيادي بحركة فتح الفلسطينية، هناك استهداف ملحوظ من الاحتلال بشأن قـ.تل موظفي أونروا الذي بلغ عددهم إلى 144 ، وهذا لم يحدث في تاريخ الأمم المتحدة أن يقـ تل هذا العدد في أي حرب على مستوى العالم، لافتا إلى أن 40% من سكان غزة يعيشون في مجاعة حقيقة.

