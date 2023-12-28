نائب "العربي للدراسات": اتساع دائرة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يضع المنطقة على صفيح ساخن

حذر الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، من انفجار الأوضاع داخل منطقة الشرق الأوسط بشكل مطلق حال توسع الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في ظل إصرار الكيان الصهيوني على تهجير الفلسطينيين بشكل قسري يجعل المنطقة على صفيح ساخن.

وأضاف الدكتور مختار غباشي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الحديث عن تهجير سكان غزة بشكل طوعي أمر مرفوض مصريا وأردنيا ويهدد استقرار المنقطة، مؤكدا ضرورة إيقاف كامل لإطلاق النار في غزة وبعدها نبدأ الحديث عن تبادل الأسري وحل هذه القضية.

تابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي أدركوا أنه لا مناص من وضع حل جذري للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن مصر تقف حائط صد أمام رغبة إسرائيل في تهجير سكان غزة.

