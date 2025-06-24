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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ب120 جنيهًا.. الزراعة تطرح البيض والأسماك بأسعار مخفضة| تفاصيل

منافذ وزارة الزراعة
منافذ وزارة الزراعة
شيماء مجدي

طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، كميات من بيض المائدة للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة للمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم.

وقال المهندس محمد الخطيب، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للقطاعات الإنتاجية بالوزارة لطرح إنتاجها للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة وتوفير المزيد من السلع للمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم وخفض الأسعار.

وأشار الخطيب، إلى أنه تم إطلاق 5 سيارات محملة ببيض المائدة من إنتاج محطات مشروعات مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات، إلى الميادين العامة والكبرى بالقاهرة والجيزة، والمناطق ذات الكثافات العالية، والتي تشهد إقبالا من المواطنين، وذلك بسعر 120جنيها الكرتونة، لافتا إلى أنه تم أيضا إطلاق سيارة محملة بأسماك البوري والبلطي للبيع بأسعار تقل عن الأسواق بنسبة تزيد على 20٪ .

وأكد رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، استمرار الهيئة بطرح منتجاتها في منافذها الثابتة بمديريات الإصلاح بالمحافظات، فضلا عن المنافذ المتحركة، والتي تجوب بعض القرى والمناطق النائية، والميادين الكبرى، وذلك بهدف المساهمة في خفض الأسعار ومحاربة الغلاء، وتوفير السلع للمواطنين دون وسطاء، بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

البيض الأسماك الزراعة وزارة الزراعة منافذ الزراعة

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