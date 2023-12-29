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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

كتلة الحوار تعقد أولى ندواتها وتناقش أوضاع حرب إسرائيل على غزة

صدى البلد

عقدت كتلة الحوار اولي ندواتها بمقرها الجديد بالقاهرة الجديدة، لاستضافة السفير عاطف سالم سيد، لفتح عدد من الملفات التي تخص حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة ومناقشة سياسات الحكومات الإسرائيلية وانعكاساتها علي الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وبصفة خاصة حرب غزة الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن السفير عاطف سالم، عمل في وزارة الخارجية من درجة ملحق الى سفير ممتاز ، وخدم في سفارات مصر في مالى وروسيا وتايلاند والصين وهولندا ، وقنصل عام في ايلات وسفير في تل ابيب ، وسفير مقيم في كوبا وغير مقيم في 9 دول في الكاريبى . حاليا : عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية.


تناول السفير التطور التاريخي للحكومات الاسرائيلية المختلفة وطبيعة تلك الحكومات الائتلافية  وانعكاس ذلك علي تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بصفة خاصة. واستعرض سعادة السفير الحكومة الائتلافية الحالية ومرجعياتها الفكرية وعقيدتها الدينية وتأثير ذلك علي حرب غزة.  كما ناقش سعادة السفير الافق السياسي لتلك الحكومة وعلاقتها بالمجتمع الاسرائيلي. 


وطرح أعضاء كتلة الحوار، العديد من التساؤلات حول كيفية تعامل المجتمع الدولي مع الحكومة اليمينة الحالية وكيفية دفعها للانصياع للقرارات الاممية حول وقف العنف وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ، بالإضافة للدور الاقليمي لمصر ودول الخليج في امكانية الوصول لتوافق وسيناريوهات شكل  التسوية السياسية الممكنة . 
 

كتلة الحوار اطف سالم الاحتلال الاسرائيلي غزة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

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