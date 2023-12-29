عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مركز للعلاج الطبيعي للاتجار بالأدوية وتشغيل عمالة غير مؤهلة

صدى البلد

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات  لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام ،خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة، مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه "د.محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة"، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر، بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة بني سويف،  ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

محافظ بني سويف يقرر صرف مساعدة مالية لإحدى السيدات لتجاوز أزمتها المادية

محافظ بني سويف ينيب رئيسي مركزي اهناسيا وبني سويف لافتتاح مسجدين غدا

قامت الحملة بالمرور علي مركز للعلاج الطبيعي، تبين قيامه بتقديم خدمات طبية وعمل جلسات علاج طبيعي من قبل أشخاص غير مؤهلين  وتم ضبط أدوية مهربة غير مسموح بتداولها داخل البلاد ، علاوة على ضبط أدوية خاصة بالحقن منتهية الصلاحية  ولا يتم التخلص الآمن لتلك النفايات الخطرة ، وتم عمل محضر بذلك وجار استصدار قرار غلق لمخالفة الاشتراطات الصحية

شارك في الحملة كل من :الأستاذ أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، الدكتورة لبني محمد و الدكتورة هند جمال مساعدي مدير إدارة العلاج الحر .

 

اتخاذ الإجراءات اللازمة الجهات المعنية التفتيشية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم الدكتور أحمد محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة منتهية الصلاحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه.. تراجع أسعار الذهب بعد الارتفاعات المتتالية.. اعرف وصل كام

2000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قفزة غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

2000 جنيه مرة واحدة.. شعبة الذهب توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 29-12-2023

هام لأصحاب المعاشات.. حقيقة الزيادة الجديدة في يناير

خالد الغندور ينتقد لاعبي الأهلي: سبحان الله نفس اللعبة

200 جنيه في لحظة.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزة كبيرة

موضوعات متعلقة

عميد كلية حقوق بني سويف: القضية الفلسطينية جزء من الأمن القومي المصري|فيديو

ترشيحاتنا

"الفلاحين": لأول مرة سعر الكيلو من الديك الرومي يتساوى مع العجالي

قوات الاحتلال تعتقل شابا من داخل سيارة إسعاف بعد إصابته برصاصة

مبلغ ضخم.. منة فضالي تكشف تفاصيل تعرضها للنصب في تركيا

مش قادر يحرك رجليه.. لماذا أصيب الموسيقار حلمي بكر بالشلل؟

هآرتس: يجب على إسرائيل غزو لبنان بريا

هل تصح الجمعة بإدراك التشهد مع الإمام؟.. دار الإفتاء ترد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون ملفت.. شمس الكويتية تثير الجدل بهذه الإطلالة

أكلة الجمعة.. طريقة عمل صفيحة الدجاج والجبنة

أعراض نقص الكالسيوم في الجسم| تعرف عليها

برج القوس.. خبيرة أبراج تكشف مفاجآت وصدمات في توقعات 2024

فيديو

مبقاش قادر يتحرك.. زوجة الموسيقار حلمي بكر تكشف تطورات حالته الصحية

مش هشتغل معاه| رباب ممتاز تعلق على أزمتها مع محمد السبكي .. خاص

عمرو دياب يشعل حفله الغنائي بأغنية قمرين فى السعودية |فيديو

الجمهور بيحب المشاهد الساخنة|تصريح مثير لـ إيناس الدغيدي حول شهرة الفنانين..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ