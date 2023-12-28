عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يقرر صرف مساعدة مالية لإحدى السيدات لتجاوز أزمتها المادية

ديوان عام بني سويف
ديوان عام بني سويف

قرر الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، صرف إعانة مالية لإحدى السيدات ، نظراً للظروف المادية والاجتماعية التي تعرضت لها أسرتها بعد وفاة زوجها وابنها  بمرض وراثي، فضلاً عن الوضع الصحي لابنتها  التي تعاني من حساسية على الصدر وحاجتها للعلاج، وتراكم الديوان عليها والتأخر في سداد إيجار الشقة التي تقيم بها، والتي كان المحافظ قد كلف مسؤولى وحدة حقوق الإنسان بسرعة بحث حالتها لاتخاذ ما يلزم لمساعدتها في تجاوز مشكلتها المادية وتوفير العلاج لابنتها الجامعية 

"تضامن بنى سويف ": تسليم 1421 جهازا تعويضيا لذوي الهمم

عميد كلية حقوق بني سويف: القضية الفلسطينية جزء من الأمن القومي المصري|فيديو


جاء ذلك خلال اللقاء المفنوح الذي يعقده المحافظ،بصفة أسبوعية ،لبحث مشاكل ومطالب المواطنين، والبحث عن الحلول والعمل على تنفيذها ، في أسرع وقت ممكن وفي إطار القانون والمتاح من إمكانات، وذلك في حضور المختصين من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومديري عموم المديريات الخدمية

وقرر المحافظ صرف مساعدة عاجلة لسداد الإيجار المتراكم عليها ، علاوة على تكليف وحدة حقوق الإنسان بالتنسيق مع التضامن ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في سداد الديوان ، والتنسيق مع الجامعة لتسريع الإجراءات الخاصة بتوفير العلاج اللازم للابنة المريضة الطالبة بالفرقة الأولى ، ومتابعة حالة الأسرة لتوفير ما يلزم لها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية من دعم عينى ومساعدات موسمية.

 

احدى السيدات اجتماعية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني الدكتور محمد هاني غنيم الفلسطين القضية الفلسطينية مواطني مطالب المواطنين وحدة حقوق الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه|تراجع سعر الذهب أخيرًا بعد ساعات الجنون.. وعيار 21 الآن مفاجأة

اليوم.. الإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

وزير الخارجية الإيراني: اتفقنا مع مصر على تحسين العلاقات بين البلدين

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

الأهلي أفضل نادٍ في الشرق الأوسط باستفتاء «جلوب سوكر»

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

موضوعات متعلقة

سقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق في بني سويف

ترشيحاتنا

موعد بطولة كأس الرابطة للعام الجديد

الجيش الإسرائيلي يقصف مخيم البريج وسط غزة

سيراميكا كليوباترا يتعادل سلبيا مع بيراميدز خلال الشوط الأول ببطولة السوبر

تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 18 محافظة.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

الحزمة الـ 12.. الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا

شرط وحيد للزواج وهدية غريبة.. سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان تطلع مظبوطة.. اليك طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

لحظة بلحظة.. مباراة بيراميدز ضد سيراميكا في كأس السوبر المصري

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

نشرة المرأة والصحة| إطلالة جديدة تثير الجدل لـ إلهام شاهين.. برج الميزان| مفاجآت غير متوقعة في توقعات 2024

فيديو

شرط وحيد للزواج وهدية غريبة.. سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان

احجز شقتك الآن.. شروط وتفاصيل سكن لكل المصريين |فيديو

انخفاض مفاجئ وغير متوقع في أسعار الذهب| ماذا يحدث ؟.. فيديو

هل تعطل الدراسة وتحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس ورفع حالة الطوارئ.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ