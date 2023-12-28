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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عميد كلية حقوق بني سويف: القضية الفلسطينية جزء من الأمن القومي المصري|فيديو

الدكتور أحمد فوزي
الدكتور أحمد فوزي أستاذ القانون الدولي

أكد الدكتور أحمد فوزي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة بني سويف، أنّ القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري بحكم الجغرافيا والتاريخ منذ اللحظة الأولى للقضية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية كانت حاضرة في كل مفاوضات السلام


وأضاف في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أنه في عام 1962 عملت مصر على وضع دستور لقطاع غزة ،ووضع سلطات ثلاثة وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وأشار  أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة بني سويف إلى، أن القضية الفلسطينية كانت حاضرة في كل مفاوضات السلام في كامب ديفيد ومفاوضات السلام بين مصر وإسرائيل، وفي عام 1982 تولى مبادرة الأرض مقابل السلام وفكرة حل الدولتين وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بعودة اللاجئين ووقف الاستيطان وتصفية الاستعمار، ثم بدأت مفاوضات أوسلو ثم التوقيع على اتفاقية غزة- أريحا.

القضية الفلسطينية الأمن القومي جامعة بنى سويف مصر إسرائيل مفاوضات السلام

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