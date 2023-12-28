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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"تضامن بنى سويف ": تسليم 1421 جهازا تعويضيا لذوي الهمم

تسليم الاجهزة التعويضية
تسليم الاجهزة التعويضية

قال وكيل وارة التضامن الاجتماعي ببني سويف الدكتورة إنجي حسن ، إنه بالتعاون مع جمعية الأورمان جرى تسليم 1421 جهازا تعويضيا لذوى الهمم وذلك على مستوى قرى ومراكز محافظة بني سويف.


وأوضحت إنجي - في بيان اليوم /الخميس/ - إنه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مؤكدة على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .


من جانبه .. قال ممدوح شعبان مدير عام الأورمان، إن الجمعية سلمت الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بمثابة مشروع تنموى للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الآخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ، ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الآخرين. 


وأشار شعبان إلى الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان في إطار دعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في بني سويف وفى المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة العزب والنجوع.

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