حصاد الزراعة.. تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي في سهل الحسينية ببورسعيد

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٧٥ ، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٢٢ وحتى ٢٨ ديسمبر الجاري الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لمناقشة عدد من موضوعات العمل الحكومي من بينها جهود إزالة التعديات وأعمال التكريك في بحيرات مصر كافة، والبرامج والمشروعات التنموية الجاري العمل عليها للاستفادة من الموارد ذات الصلة بتلك البحيرات، والأطر التشريعية الخاصة بحماية البحيرات وتنظيم التعامل معها.

وخلال هذا الاسبوع استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، "هو يون" نائب حاكم مقاطعة سيتشوان الصينية والوفد المرافق له؛ وبحث معه آفاق التعاون المشترك، كما أطلق وزير الزراعة، ومحافظ الشرقية، مبادرة احلم لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية لصغار المربين في المحافظة.

وسلم "القصير"، الفائزين بجائزة جامعة الدلتا في مجال الزراعة والأمن الغذائي خلال الاحتفال الذي أقيم بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس امناء جامعة الدلتا وصاحب الجائزة والدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا وعدد من السادة الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات المصرية ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية والعلمية والبحثية.

وخلال زيارتهم لمحافظة بورسعيد سلم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية بمناطق ( سهل الحسينية و سهل الطينة ومثلث الخير) البالغ عددها 127عقدا، كما شملت الزيارة ايضا تفقد محطة تسمين الماشية والمجزر الآلي، ومفرخات الأسماك بمنطقة أشتوم الجميل غرب بورسعيد.

وحصد مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جائزتين من أصل أربع جوائز يقدمها مجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية واتحاد الجامعات العربية.

ونيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قام كلا من الدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجيه والحجر الزراعي بتسليم شهادات التخرج لعدد من المتدربين من دول القارة الأفريقية، في إطار تفعيل التعاون الثلاثي بين المركز المصري الدولي للزراعة و هيئة التعاون الدولي الياباني و الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية

هذا وقد اختتمت اليوم أعمال البرنامج التدريبي في مجال" اختبار وتجهيز البذور"

واستقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، عدد من أعضاء تكتل للشركات العاملة في مجال إنتاج النباتات الطبية والعطرية بمحافظتي بني سويف والفيوم وبعض أعضاء تكتل الزيتون بمدينة السادات، لتفقد أقسام المعمل المختلفة والاطلاع على دوره، كما عقد المعمل برنامج تدريبي بعنوان "الطرق السليمة لسحب وأخذ العينات" لعدد (30) متدرب من مفتشي سحب العينات بالإدارة المركزية للحجر الزراعى، كذلك نظم المعمل برنامجا تدريبيا لشباب الباحثين بأقسام المعمل المختلفة في إطار التطوير المستمر ورفع كفاءة شباب الباحثين بالمعمل، كذلك شارك فى فاعليات ورشة عمل بعنوان "الإدارة المستدمة لحشرة الجعال فى مصر"، وبلغ اجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل هذا الاسبوع 5300 عينة.



يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.