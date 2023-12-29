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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تعزز الإجراءات الأمنية ليلة رأس السنة أمام تهديد إرهابي مرتفع

صدى البلد

بينما تستعد فرنسا لاستقبال العام الجديد، تعمل البلاد على تشديد الإجراءات الأمنية رداً على ما وصف بأنه "تهديد إرهابي مرتفع للغاية"، كما أوضحت سيلين بيرثون، رئيسة الاستخبارات الداخلية.

من المقرر نشر ما يقرب من 90 ألف ضابط لإنفاذ القانون في جميع أنحاء البلاد، مع تركيز كبير يبلغ 6000 ضابط في العاصمة باريس. 

كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، خلال مؤتمر صحفي، أنه من المتوقع أن يتجمع أكثر من 1.5 مليون شخص في شارع الشانزليزيه الشهير للاحتفالات بليلة رأس السنة الجديدة.

 

إن قرار تصعيد الأمن متجذر في "التهديد الإرهابي الكبير للغاية"، حيث أشار دارمانين إلى عوامل متعددة، بما في ذلك الوضع المعقد الذي يتكشف في إسرائيل وفلسطين. ويأتي هذا التنبيه المشدد وسط توترات عالمية ومخاوف بشأن المخاطر الأمنية المحتملة خلال الأحداث العامة واسعة النطاق.

ومع استمرار حالة التأهب القصوى في فرنسا، تتخذ السلطات إجراءات استباقية لضمان سلامة المواطنين والزوار المشاركين في احتفالات رأس السنة. ويعكس نشر عدد كبير من أفراد إنفاذ القانون التزام الحكومة بالحفاظ على السلامة العامة في مواجهة التهديدات الناشئة.

 

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