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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ 200 صاروخ مضاد للطائرات.. بريطانيا ترد على الضربات الروسية لأوكرانيا

وزير الدفاع البريطاني
وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس

أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023، إرسال نحو 200 صاروخ مضاد للطائرات إلى أوكرانيا؛ لتعزيز دفاعاتها، بعد موجة الضربات الروسية على عدة مدن في البلاد.

ودعا وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، الحلفاء، إلى مضاعفة الجهود لدعم أوكرانيا عسكريا، وفقا لما أوردته إذاعة فرنسا الدولية. 

وقال وزير الدفاع البريطاني، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يختبر دفاعات أوكرانيا، وعزم الغرب... وإرسالنا اليوم حزمة دفاع جوي؛ يبعث برسالة لا يمكن دحضها، مفادها بأنه في مواجهة الهمجية الروسية، فإن المملكة المتحدة تظل ملتزمة تمامًا بدعم أوكرانيا”.

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