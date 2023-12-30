إلهام شاهين: الرقابة ترفض أفلامي ولا أفهم السبب

حلت الفنانة إلهام شاهين، ضيفة على الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج كل يوم، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الجمعة، للكشف الكثير عن رائيها في المجال الفني الفترة الأخيرة.

وخلال اللقاء قالت الهام شاهين، إنه قدمت أكثر من ١٠٠ فليم و٥٠ مسلسل ، والرقابة ترفض افلامي ولا أفهم السبب وأريد فن له قيمة وأثر وليس تسلية للناس فقط



واكملت إلهام شاهين، ان الفن لازم يتنفس ويكون فيه حرية بشكل واسع، مينفعش نحس بالتقييد وأن الرقابة هترفضه وأقول بلاش، قولت لازم أتوقف هو إيه اللي مسموح بيه الكوميدي والأكشن؟ يعني لو متكلمناش في مواضيع هامة فيها سياسة أو دين أو جنس، اللي هي الحاجات المحرمات، هنتكلم في إيه؟.

وتابعت الهام شاهين، انه “أنا كإلهام شاهين أنا معرفش أخترع إفيهات، ومش هطير في الهواء ولا هكسر عربيات ولا هضرب، طيب بعد تاريخي الطويل ده عديت الـ 100 فيلم وأكتر من 50 مسلسل أعمل إيه؟”.



