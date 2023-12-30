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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية: موسكو تحل مشاكل قوات حفظ السلام في كاراباخ مع باكو

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين، اليوم السبت إن موسكو، بعد قرار أرمينيا الاعتراف بكاراباخ كجزء من أذربيجان، تحل جميع القضايا المتعلقة بقوات حفظ السلام الروسية في المنطقة فقط مع باكو.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أنه وفقا للبيان الثلاثي الصادر عن زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا بتاريخ نوفمبر 2020، ستبقى قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة حتى نوفمبر 2025 مع إمكانية تمديد إقامتها، بحسب ما أوردته وكالة نوفوتسي الروسية.

وتابع: "نحن الآن ندرس جميع القضايا المتعلقة بوجود قوات حفظ السلام في كاراباخ حصريا مع الجانب الأذربيجاني".

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن قوات حفظ السلام الروسية رسميًا ستبقى في كاراباخ حتى عام 2025 وأضاف أن هذه القضية سيتم حلها من خلال المفاوضات.

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