الست بتحلو بعد الطلاق| شيرين عبدالوهاب تثير الجدل بإطلالتها الجديدة.. شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة من أحدث ظهور للفنانة شيرين عبدالوهاب، وذلك خلال زيارتها لبيت تصميم أزياء في دبي.

تألقت شيرين عبد الوهاب في الصور بإطلالة أنيقة واستايل جديد، حيث ارتدت بليزر مميزا جمع بين اللون اللبني و الأبيض و نسقت معه جيبة قصيرة للغاية بنفس الألوان.

انتعلت شيرين عبد الوهاب حذاءً باللون الأزرق ومسطح، ولن تبالغ في ارتجاء الإكسسوارات و المجوهرات مما زاد من أناقتها، وعلق متابعيها على أول ظهرو لها بعد الإنفصال قائلين:"صدق اللي قال الست بتحلو بعد الطلاق."

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت شيرين عبد الوهاب على خصلات شعرها المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية.