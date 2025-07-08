محافظ جنوب سيناء يشارك في احتفال سفارة بيلاروسيا بيوم الاستقلال

شارك الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، في حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال الوطني، وذلك بحضور السفير سيرجي تيرينتييف والدكتور أحمد هنو وزير وعدد من السفراء والدبلوماسيين وكبار الشخصيات العامة.

وخلال الحفل، ألقى السفير البيلاروسي كلمة أكد فيها على عمق العلاقات بين بيلاروسيا ومصر، مشيرًا إلى ما يجمع البلدين من رؤية مشتركة تقوم على احترام السيادة، ورفض سياسة المعايير المزدوجة، والتعاون من أجل السلام والتنمية، مشددًا على أهمية الشراكة الوثيقة بين البلدين في مجالات الاقتصاد، والزراعة، والتعليم، والسياحة.

ولفت السفير إلى وجود توأمة رسمية بين العاصمة البيلاروسية مينسك ومدينة شرم الشيخ، مما يعكس عمق العلاقات الثقافية والشعبية بين الشعبين، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون السياحي والاقتصادي، مؤكدًا أن مصر تُعد من الوجهات المفضلة لدى السائح البيلاروسي، حيث يزورها الآلاف منهم سنويًا للاستمتاع بجمال البحر الأحمر ومعالم مصر التاريخية.

من جانبه أعرب محافظ جنوب سيناء عن تقديره لهذه الدعوة، مشيدًا بمستوى العلاقات الثنائية، و مؤكدًا حرص محافظة جنوب سيناء على تعزيز التعاون مع بيلاروسيا خاصة في المجالات المرتبطة بالسياحة والاستثمار، لافتًا إلى ما تشهده شرم الشيخ من تطور كبير في بنيتها التحتية السياحية يجعلها وجهة مثالية للشراكة والتبادل مع المدن الصديقة

ووجه محافظ جنوب سيناء الدعوة لسفير بيلاروسيا في مصر لزيارة شرم الشيخ قريباً لبحث تنظيم عدد من الفعاليات التي تعزز التعاون و تفعيلاً للتوأمة الموقعة .

أُقيم الحفل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة في أجواء احتفالية شهدت حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والدبلوماسية والإعلامية.