روسيا تتحدى الغرب بتصدير الديزل من موانئها الغربية

تسعى روسيا لزيادة حركة التصدير من موانئها الغربية وذلك في تحدي العقوبات الدولية ضدها، وفق ما موقع الشرق بلومبيرج.

وتريد روسيا زيادة صادرات من الديزل من موانئها الغربية الرئيسية بنحو الخمس في يناير، وسط تزايد تشغيل المصافي.

من المتوقع أن ترتفع شحنات الديزل من المنشآت الواقعة على البحر الأسود وبحر البلطيق، بالإضافة إلى الشحنات القادمة من بيلاروسيا، إلى 3.39 مليون طن في يناير، وفق بيانات الصناعة .

يعادل ذلك نحو 817 ألف برميل يومياً، أو 18% أكثر من صادرات الدولة في أول 28 يوماً من ديسمبر، وفق حسابات تستند إلى بيانات تاريخية من شركة كابلر.