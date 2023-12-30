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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لو وزنك فوق الـ 100 كيلو..روشتة من أخصائية علاجية للسيطرة على الشهية

دكتورة هبة حسام أخصائية
دكتورة هبة حسام أخصائية تغذية علاجية

أكدت الدكتورة هبة حسام أخصائية التغذية العلاجية، أن مقاطعة السكريات مرة واحدة في الطعام يشكل خطرا كبيرا، لكن يمكن منع السكر المعلب والسكر الموجود بالمواد الحافظة، مع الاعتماد على استمداد السكر من الفاكهة، بحيث يتم تقليل السكر تدريجيا لأن مقاطعة السكر مرة واحدة يصيب الفرد بالصداع والاكتئاب الكبير.

ونصحت حسام من خلال برنامج مطبخ البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الشيف سارة سمير، بتقليل كمية السكريات، مضيفة ان هناك مساعدات تعمل على التحكم والسيطرة على الشهية وتزيد من معدل الحرق وهو كورس الكبسولات.

لو وزنك فوق ال 100 كيلو هتخشي مع ال 3 كبسولات..

ما هو كورس ال 3 كبسولات لفقدان الوزن؟

وأوضحت ان اول كبسولة في كورس الكبسولات هي قشور السيليوم ويتم تناولها مع ٢ كوب من الماء، والكبسولة الثانية هي كبسولة الجراسينيا وهي الحل الوحيد للدهون الموضعية فهذه الكبسولة تعمل على تفتيت الدهون المعقدة وتحولها الى دهون بسيطة، وتذيب مناطق السمنة الموضعية في البطن والأرداف واللغد والظهر فالجراسينيا تحولها لدهون بسيطة وتساعد على نحت شكل الجسم، ويساعد هذا الكورس على فقدان الوزن حتى لو الوزن كسر ال 100 كيلو. 

وأكدت هبة حسام، أن بتناول كورس حبوب التخسيس تستطيع فقاد الدهون والوزن وتساعد على الأانجاب لما يساعد على فقدان الدهون وسهولة الحمل.

وأضافت أن الكبسولة الثالثة هى كبسولة القهوة الخضراء والمسئولة عن ثبات الوزن فهي تمنع سقوط الشعر، وتمنع شحوب البشرة، وتساعد على نضارة الوجه، وتزيد من النشاط والتركيز والإدراك الذي يحتاجه الإنسان مع النظام الغذائي، كما ان القهوة الخضراء مليئة بمضادات الأكسدة المفيدة لصحة المفاصل.

القهوة الخضراء قشور السيليوم كبسولة الجراسينيا التغذية العلاجية

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