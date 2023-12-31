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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القاتـ.ل الصامت ينهي حياة أسرة الغربية خنقا.. تفاصيل مؤلمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في إحدى ليالي الشتاء الباردة، وبعد أن قضت الأسرة المكونة من أب وأم وطفل عمره 5 سنوات سهرتها بعد يوم حافل، دخل الجميع إلى غرفة النوم من أجل الحصول على قسط من الراحة، إلا أن القدر كان له رأي آخر بأن تكون هذه الراحة ليست فترة قصيرة ولكن راحة أبدية.

وذلك بعد أن تسرب غاز من السخان في أرجاء الشقة وتسلل إلى غرفة نومهم، ليتسبب في اختناقهم لترحل الأم والطفل في صمت، وينجو الأب بعد اكتشاف الأمر ونقله إلى المستشفى. 

تفاصيل الواقعة

شهدت قرية الصومعة بمركز زفتى بمحافظة الغربية، وفاة سيدة وابنها ونجاة زوجها في واقعة تسرب غاز داخل منزلهم، الأمر الذي تسبب في اختناقهما ووفاتهما.

وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحيتين إلى مشرحة مستشفى زفتى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من مستشفى زفتى العام، بوصول ربة منزل وابنها جثة هامدة، فيما أصيب زوجها وتم نقله إلى غرفة العناية المركزة في حالة حرجة.

القاتـ.ل الصامت جاء من السخان

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز زفتى، وتبين مصرع ربة منزل ونجلها وإصابة زوجها بحالة اختناق، بسبب غاز السخان بعزبة الصومعة بدائرةمركز زفتى. 

وكشفت التحريات الأمنية أن الزوجة تدعى صفاء أحمد جودة، وتبلغ من العمر 40 سنة، والابن أحمد صالح عبد العزيز جودة، 5 سنوات، والزوج يدعى صالح عمر عبد العزيز جودة، ويبلغ من العمر 42 سنة، وجميعهم مقيمون بعزبة الصوامع بدائرة مركز زفتى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

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