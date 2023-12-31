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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة شتوية كاجوال.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة. 

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وظهرت نسرين طافش، مرتدية بنطالا باللون الأسود، ونسقت معه بلوفر باللون البيج وارتدت جاكيت باللون الأسود والبيج ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت نسرين طافش، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور نسرين طافش 

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