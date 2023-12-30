منتخب الأرجنتين يحصد جائزة فريق العام 2023 .. ومان سيتي ثانيا

حصد منتخب الأرجنتين لكرة القدم للرجال، بطل العالم، للمرة الثانية على التوالي، فريق العام في 2023، من جانب الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، بعد استطلاع بين 405 صحفيين من 107 دولة.

حصد منتخب الألبسيليستي المركز الأول، بإجمالي 666 نقطة، ومانشستر سيتي المركز الثاني ب440 نقطة، بعدما توج في عام 2023 بدوري الأبطال، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد، وكأس السوبر الأوروبي، ومونديال الأندية.



حل في المركز الثالث المنتخب الإسباني لكرة القدم للسيدات، ب308 نقاط، بعد فوزه بأول لقب عالمي في تاريخه، في أستراليا ونيوزيلاندا.

وجاء ريال مدريد في المركز السابع في الاستطلاع، بحصده 175 نقطة صوتا، بينما حل فريق برشلونة للسيدات في المركز التاسع، ب164 نقطة.