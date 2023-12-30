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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقرير: ارتفاع في أعداد حوادث الكراهية ببريطانيا منذ بداية الحرب على غزة

لندن
لندن

كشف موقع بريطاني عن الأرقام التي نشرتها الشرطة البريطانية كشفت عن وجود ارتفاع في أعداد حوادث الكراهية منذ بداية الحرب التي شنتها إسرائيل ضد غزة، في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ضد الاحتلال.

وتشير الأرقام، التي قدمها بعضٌ من أكبر قوات الشرطة في المملكة المتحدة، إلى أن هناك ازدياداً حاداً في مستويات الإسلاموفوبيا، فضلاً عن وجود أمثلة لوقوع حوادث معاداة السامية.

ذكرت شرطة غرب يوركشاير، أن جرائم كراهية الإسلام تصاعدت بين 7 أكتوبر و7 نوفمبر، إلى 49 حادثاً، بعد أن كانت 29 حادثاً خلال الفترة نفسها من العام 2022، وهو ما يقولون إنه يمثل أكبر زيادة يشهدونها.

كذلك قالت شرطة ميرسيسايد إن جرائم الاسلاموفوبيا ارتفعت إلى 10 حوادث، مقارنة بـ6 حوادث للفترة نفسها في عام 2022. كذلك كانت هناك زيادة كبيرة في جرائم الكراهية المسجلة لدى شرطة النقل البريطانية، التي ذكرت أن جرائم الكراهية ارتفعت إلى 22 جريمة.

الشرطة البريطانية طوفان الأقصى حوادث الكراهية حماس

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