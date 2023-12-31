بعد العثور على آخر مفقودين.. ارتفاع حصيلة عدد قتلى زلزال الصين

أفادت وسائل الاعلام الصينية اليوم، الأحد، بارتفاع حصيلة قتلى الزلزال، الذي ضرب شمال غربي الصين يوم 18 ديسمبر الجاري وبلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، إلى 151 شخصاً في مقاطعتي قانسو وتشينجهاي، وذلك حتى اليوم.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أعلن مقر الإغاثة من الزلازل في تشينجهاي ارتفاع حصيلة القتلى إلى 34 شخصا بالمقاطعة وذلك بعد العثور على آخر شخصين كانا في عداد المفقودين إثر الزلزال، اليوم الأحد.

وكان مركز الزلزال يمتد بين إقليمي قانسو وتشينجهاي في منطقة يقطنها العديد من أبناء قومية هوي الصينية، وهي أقلية مسلمة.

وكان إقليم قانسو الأكثر تضرراً من الزلزال، فقد أودى بحياة 117 شخصا في الاقليم، وفقا لما ذكرته السلطات المحلية بالمقاطعة يوم 22 ديسمبر الجاري.

كما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية، أن أكثر من 200 ألف منزل دُمرت، وأن 15 ألف منزل على وشك الانهيار.

وأدت الهزات الأرضية القوية إلى نزوح 145 ألف شخص