ناقد رياضي: الأهلي استطاع تحقيق 6 بطولات خلال 2023 وظهر بشكل مميز

أكد الناقد الرياضي عادل عطية، أن النادي الأهلي استطاع أن يحصد 6 بطولات خلال عام 2023، مشيرا إلى أن اللقب الأهم، دوري أبطال افريقيا من قلب المغرب، إضافة إلى الحصول على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه .



وقال عادل عطية، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، و “نهاد سمير”، أن المحترفين المصريين على رأسهم محمد صلاح أستطاعوا أن يحققوا أرقام جيدة، في الدوريات الكبرى، مؤكدا أن هذا المستوى يجعلنا نأمل أن ينافس المنتخب على لقب بطولة افريقيا القادية

استطاعت أن تصل للمربع الذهبي

وتابع الناقد الرياضي عادل عطية، أن كرة اليد المصرية من افضل 8 منتخبات في العالم، مؤكدا أن كرة اليد المصري استطاعت أن تصل للمربع الذهبي على مستوى العالم.