سقوط ضحايا في انفجار قنبلة استهدفت مركز شرطة بباكستان

قالت الشرطة الباكستانية، اليوم الأحد، إن انفجار قنبلة يتم التحكم فيه عن بعد استهدف مركز شرطة في مقاطعة بلوشستان المضطربة، مما أسفر عن مقتل طفلين.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال مسؤولو الشرطة إن الحادث وقع في منطقة ماخ في منطقة بولان بالمقاطعة يوم السبت.

وقال مسؤول كبير في الشرطة إن القنبلة كانت مخبأة تحت عربة بائع خلف مبنى مركز الشرطة مباشرة على طريق السجن، والذي يحتوي على سوق صغير أيضا.

وأوضح أنه: "تم تفجير القنبلة عن بعد وقتل طفلان يبلغان من العمر 10 و12 عاما كانا يمران أثناء الانفجار".

وأضاف المسؤول أنه نظرا لأن معظم رجال الشرطة كانوا في خدمة الدوريات، لم تكن هناك إصابات في مركز الشرطة ولكن جداره الخلفي تضرر.

كما تم نقل أربعة أشخاص آخرين أصيبوا في الانفجار إلى المستشفى.

وتحقق الشرطة في الحادث.

وكثيرا ما يستهدف الإرهابيون والمسلحون الذين ينتمون إلى الجماعات الانفصالية المحظورة أفراد الأمن في بلوشستان.

وتعد بلوشستان، المتاخمة لإيران وأفغانستان، موطنا لتمرد عنيف طويل الأمد. وسبق أن نفذت الجماعات المتمردة البلوشية العديد من الهجمات التي استهدفت مشاريع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني بقيمة 60 مليار دولار أمريكي في المنطقة.