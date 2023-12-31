وكيل التعليم بالغربية يفتتح معرض توجيه الاقتصاد المنزلي والمجال الصناعي

افتتح ناصر حسن ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم المعرض العام للتقويم الميلادي 2024 م ، للتوجيه العام للاقتصاد المنزلي والمجال الصناعي بالمديرية، والمقام بمدرسة السادات الثانوية بنات، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية.

وذلك، بحضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية ، وأمل الشيخ، موجه عام الاقتصاد المنزلي، ونجوى الباجوري، موجه عام المجال الصناعي.



وخلال الافتتاح، أثنى وكيل الوزارة على النتائج والمعروضات الفنية داخل المعرض، متمنياً للجميع عام سعيد، مقدما الشكر لجميع المشاركين في المعرض من التوجيه العام للاقتصاد المنزلي والمجال الصناعي بالمديرية، وجميع الإدارات المشاركة، كما قدم الشكر لفريق العمل من معلمي وموجهي الاقتصاد المنزلي والمجال الصناعي.



وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية .

وفى نهاية المعرض قام وكيل الوزارة بتكريم معلمي وموجهي الاقتصاد المنزلي، والمجال الصناعي، كما قام بتكريم موجه عام الاقتصاد المنزلي وموجه عام المجال الصناعي، وفريق العمل المشارك في المعرض السنوي.

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