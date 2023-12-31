مهنئا بالعام الجديد.. نقيب الفلاحين يدعو للوقوف خلف الدولة والقيادة للنهوض بمصر

هنأت النقابه العامة للفلاحين برئاسة

حسين عبدالرحمن ابوصدام الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بالعام الميلادي الجديد .

وقال عبدالرحمن: “بالاصالة عن نفسي وبالانابة عن جموع فلاحين مصر نهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومه المصريه والشعب المصري العظيم بمناسبة العام الجديد داعيا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وأمن وسلام على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم”.

وأكد ابوصدام دعمه الكامل للقيادة السياسية في جميع ما تتخذه من قرارات لحماية الأمن القومي المصري ولتنمية وازدهار الوطن.

ودعا نقيب عام الفلاحين، جميع الفلاحين في مصر الي ضرورة الوقوف بكل قوة خلف الدولة المصريه وخلف القيادة السياسية الحكيمة للنهوض بمصرنا الحبيبة وتحقيق التنمية والازدهار

والحفاظ علي مكتسبات الوطن وعلى الأمن الغذائى المصري وزيادة الانتاج والوصول للاكتفاء الذاتي من كافة المنتجات الزراعية.