منع الموبايل والبنطلون المقطوع والسلاسل في لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت المدارس الثانوية ، تعليمات هامة للطلاب قبل انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024

وشملت التعليمات الصادرة من المدارس للطلاب بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 ما يلي :

الالتزام التام بموعد الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحاً

ضرورة تواجد الطلاب داخل المدرسة قبل بدء الامتحان بوقت كاف على الأقل 30 دقيقة.

سيتم غلق بوابات المدرسة تماماً بعد ١٠ دقائق من بداية الامتحان

لن يسمح بدخول أي طالب متأخر عن الموعد المحدد لبداية اللجنة بدون عذر مقبول.

على الطلاب الإلتزام التام بكافة الاجراءات الإحترازية حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالمدرسة.

على الطلاب الإلتزام بالزي المدرسي والمظهر اللائق وعدم لبس البنطلون الممزق أو السلاسل بالعنق طوال فترة الامتحانات.

يمنع تماماً دخول السادة أولياء الأمور إلى المدرسة طوال فترة الامتحانات لأى غرض.

على جميع الطلاب بالإلتزام التام بالنظام داخل اللجان وعدم إثارة أي مشاكل حتى تتم الامتحانات في هدوء.

ضرورة شحن التابلت كهرباء حتى لا تحدث مشكلة أثناء أداء الامتحان.

ممنوع منعاً باتاً دخول المدرسة أو لجان الامتحان بالموبايل أو أي أجهزة إلكترونية أخرى غير التابلت المدرسي.

فى حالة رصد موبايل مع أي طالب داخل اللجنة سوف يتم عمل محضر غش وسوف يصادر الموبايل حتى نهاية الامتحانات.

إحضار كافة الأدوات التى يحتاجها الطالب ومن بينها القلم الجاف الأزرق فلن يسمح بتبادل الأدوات لتحقيق المزيد من الإنضباط باللجان.

عدم إصطحاب أي أوراق أوكتب أومذكرات داخل اللجان.

الإلتزام بالوقت المحدد للإجابة ولن يتم السماح للطلاب بالخروج من اللجنة إلا بعد إنتهاء الوقت

وكان قد تم الإعلان عن أرقام جلوس الطلاب المقرر لهم خوض امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 في المدارس للتسهيل علي جميع الطلاب ، كما تم وضع دليل لجان في المدارس الثانوية ، لكي يعرف كل طالب مكان لجنته بالمبنى والدور والفصل المحدد لكل لجنة.

إلكتروني للمدارس المجهزة و ورقي لباقي المدارس

وسبق وأن أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات الجمهورية ، بشأن امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي.

حيث شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه بالنسبة لـ امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي، تقرر إتاحة الامتحان الكترونياً على التابلت وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة تدريب الطلاب الذين تسلموا التابلت على خطوات الدخول لمنصة امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإجراء امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا أو لم يتسلم طلابها التابلت.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن مديري عموم الإدارات التعليمية هم المسئولين عن قرار نظام امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي سواء إلكترونيا أو ورقيا وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية لكل مدرسة.