كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

عثر زوجان على رضيع كنغر وحيد في البرية دون "أمه" فأنقذاه من الموت وقاما بتربيته والعناية به حتى تحسنت صحته وكبر ثم أطلقاه في الطبيعة لممارسة حياته الطبيعية دون تأثير منهم عليه إلا أنه عاد إليهم بعد عام لسبب غريب.

ظهر ذلك من خلال مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا) يوضح كيفية اهتمام الزوجان بالرضيع وإطعامه والعناية به حتى كبر ثم اللعب معه وفقًا لطبيعته الخاصة.

الطفل هو السر

وعندما كبر، قرر الزوجان إعادته للطبيعة ليمارس حياته دون تأثير منهم إلا أنه عاد إليهم بعد عام ليريهم طفله الذي أنجبه خلال هذه الفترة.

حصد اعجاباً واسعاً :



زوجان عثرا على صغير الكنغر وحيدًا دون امه على وشك الموت، فأنقذاه حتى كبر وتحسنت صحته ثم اطلاقاه في الطبيعة، بعد سنة عاد اليهما ليريهما طفله 🥹❤️ pic.twitter.com/f6ndYLJjNF — WHR (@whrumor) December 30, 2023

ويعتبر الكنغر هو أشهر وأكبر الحيوانات الجرابية وموطنه الأصلي أستراليا ويتغذى على النباتات. كما أنه لا يشرب الماء نهائيًا وإذا تناوله يموت بل أنه يعيش على الماء الذي ينتجه بنفسه. ويرتبط التزاوج عند الكنغر بالمناخ فيمكن أن تبقى البويضة المخصبة داخل أنثى الكنغر في سبات حتى يبدأ موسم الأمطار وتوافر الغذاء بكثرة ثم تنمو بشكل طبيعي.