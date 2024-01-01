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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

كنغر يعود لمُربيه
كنغر يعود لمُربيه بعد عام من إطلاقهم له بالبرية لسبب غريب

عثر زوجان على رضيع كنغر وحيد في البرية دون "أمه" فأنقذاه من الموت وقاما بتربيته والعناية به حتى تحسنت صحته وكبر ثم أطلقاه في الطبيعة لممارسة حياته الطبيعية دون تأثير منهم عليه إلا أنه عاد إليهم بعد عام لسبب غريب.

ظهر ذلك من خلال مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا) يوضح كيفية اهتمام الزوجان بالرضيع وإطعامه والعناية به حتى كبر ثم اللعب معه وفقًا لطبيعته الخاصة.

الطفل هو السر

وعندما كبر، قرر الزوجان إعادته للطبيعة ليمارس حياته دون تأثير منهم إلا أنه عاد إليهم بعد عام ليريهم طفله الذي أنجبه خلال هذه الفترة.

ويعتبر الكنغر هو أشهر وأكبر الحيوانات الجرابية وموطنه الأصلي أستراليا ويتغذى على النباتات. كما أنه لا يشرب الماء نهائيًا وإذا تناوله يموت بل أنه يعيش على الماء الذي ينتجه بنفسه. ويرتبط التزاوج عند الكنغر بالمناخ فيمكن أن تبقى البويضة المخصبة داخل أنثى الكنغر في سبات حتى يبدأ موسم الأمطار وتوافر الغذاء بكثرة ثم تنمو بشكل طبيعي.

رضيع كنغر كنغر استراليا النباتات أنثى الكنغر

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