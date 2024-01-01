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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح المعرض السنوي للمسابقة العالمية للعلوم والهندسة في بني سويف

صدى البلد

افتتح  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،المعرض السنوي للعلوم والهندسة لتقييم واختيار المشروعات الفائزة على المستوى المحلي والمؤهلة للاشتراك على مستوى الجمهورية ضمن المسابقة العالمية" ISEF"للعام 2023/2024، والذي نظمه مركز التطوير التكنولوجي بمديرية التعليم بقاعة نادي  الشرطة بحضور   محمد عبد التواب  وكيل وزارة التربية والتعليم ، محمد رمضان مدير عام التعليم العام ، ماجد أبو سيف مدير المركز التكنولوجي،  هاني الجويلي رئيس المدينة  ولفيف من قيادات مديرية التعليم ومديري الإدارات التعليمية

تفقد المحافظ أقسام المعرض،الذي ضم  مجموعة من المشروعات لطلاب المرحلتين"إعدادي وثانوي" في المجالات العلمية والبحثية المتنوعة ،حيث  بلغ  إجمالي المشروعات 52مشروعاً ،في مجالات (الهندسة البيئية،العلوم الطبية ،البرمجة،الأنظمة المدمجة،الهندسة الطبية،الطاقات الفيزيائية،الطاقة الكيميائية،

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وناقش المحافظ مع  الطلاب أفكار مشاريعهم البحثية وطرق التصميم وكيفية عملها ومدى إمكانية تنفيذ هذه المشروعات والأفكار على أرض الواقع ، ومعربا عن استعداده لتقديم الدعم لأبناء المحافظة النابغين والمتفوقين علميا فى شتى المجالات، ومساعدتهم فى النهوض بمستواهم للمساهمة فى بناء الوطن وتحقيق التنمية ولرفع اسم مصر فى كافة المحافل العالمية

 ثمن المحافظ الجهد المتميز الذي بذله الطلاب المشاركون في المعرض، الذي يستهدف تقديم الرعاية والدعم للطلاب المتفوقين فى البحث العلمي لتنمية قدراتهم وصقل مهارات الطلاب فى البحث العلمي والمشاركة الفعالة فى المسابقات المحلية والاقليمية ، وهو ما يتواكب مع اهتمام وتشجيع الدولة للبحث العلمى، لاسيما في ظل المرحلة الحالية التى تحتاج فيها مصر  إلى عقول أبنائها النابغين لتحقيق تنمية ونهضة شاملة فى كل القطاعات، وأن المحافظة تسعى من خلال العديد من الإجراءات التى تهدف إلى توفير كافة سبل الرعاية للنابغين والموهوبين الذين يقدمون أفكار واختراعات علمية من الممكن أن تدفع بجهود الدولة نحو التنمية

من جانبه أشار  وكيل الوزارة  إلى المشاركة المتميزة والتمثيل المشرف لأبناء بني سويف في هذه  المسابقة على المستوى العالمي ، منوهاً عن  النجاحات التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية ، وتمثلت في  حصول الطالبتين(هيا أحمد سلامة، مادونا عاطف عطا الله) على أول الجمهورية عام 2020 " بمشروع تحلية المياه بنظام التبخر"وتأهلهما للمشاركة في المسابقة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية وحصولهما على المركز الرابع عالمياً ، بجانب الحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية "عام 2023" وجائزة خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية ، من خلال مشاركة الطالبين" ياسين مصطفى  ، عبد الله محمد "بمشروع  في مجال العلوم الطبية

وأضاف وكيل التعليم :أنه تم إقامة المعارض التمهيدية على مستوى الإدارات بواقع 297 مشروعاً  لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية وتم تصعيد 52مشروعاً  للمشاركة في المعرض المحلي  للمحافظة ، تأهل منها أفضل  15 مشروعاً  للمشاركة في المسابقة على مستوى الجمهورية ، حيث أشرف على اختيار المشروعات الفائزة لجنة  تحكيم  ضمت  نخبة من عمداء الكليات وأساتذة الجامعة ورؤساء الأقسام والمنسقين ومجموعة العمل للبحث العلمي

 

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