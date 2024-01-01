أساقفة إيبارشيات بني سويف يترأسون قداس عيد رأس السنة الميلادية الجديدة

ترأس نيافة الحبر الجليل الانبا غبريال أسقف بني سويف قداس عيد راس السنة الميلاديه بمطرانية السيدة العذراء بمدينة بني سويف بمشاركة لفيف من الآباء الكهنة وبمشاركة المئات من شعب الكنيسة.

وكانت احتفالات رأس السنة الميلادية قد بدأت حوالي الساعة السابعة من مساء أمس الأحد وتضمنت تسبحة وسهرة كيهك واختتمت بالقداس الإلهي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.



جاء ذلك وسط استنفار أمني كبير وإجراءات أمنية مشددة وانتشار كبير لرجال الأمن وإغلاق بعض شوارع الكنائس والأديرة بمتاريس مرورية، كما تم الاستعانة ببوابات الكترونية لكشف المفرقعات والأجسام الغريبة.

كما شارك في تأمين الاحتفالات شباب الكشافة من الجنسين لتفتيش الحقائب والتعرف على شخصيات المصلين.



كما ترأس نيافة الحبر الجليل الانبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا قداس رأس السنة الميلادية الجديده بمطرانية الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة ببا.



وترأس أيضا القمص باسليوس الانبا بولا وكيل دير الانبا بولا بناصر القداس الالهي بكنيسة دير القديس العظيم الانبا بولا.



وتراس القمص فام الانطوني وكيل دير القديس العظيم الانبا انطونيوس بناصر القداس الالهي بكنيسة دير القديس العظيم الانبا انطونيوس.



كما أقيمت صلوات مماثلة بكافة كنائس واديرة كافة مدن وقرى المحافظة.



ورفع المصلين قلوبهم وصلواتهم وتضرعاتهم الي الله من أجل حفظ بلادنا الغالية مصر وأن يحل الله بسلامه بفلسطين ويرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الشقيق.