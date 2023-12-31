عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف .. تنظيم مسابقة للأمهات المثاليات من العاملات

صدى البلد

أعلنت  محافظة بني سويف"وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بالديوان العام" تنظيم مسابقة الأم المثالية لتكريم الأمهات العاملات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمجالس القروية التابعة لها ومديريات الخدمات، لتعظيم دور الأم من خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية "16مارس"، والاحتفال بعيد الأسرة "21 مارس" من كل عام.

 أوضحت الدكتورة شيماء كرم رئيسة وحدة شؤون المرأة، أن المسابقة يتم تنظيمها"تحت رعاية المحافظ د.محمد هاني غنيم" وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية،بهدف تعظيم دور الأم العاملة،مشيرة إلى  المحافظ، بتشكيل لجنة برئاسة السيد السكرتير العام ،تتولى فحص ملفات المتقدمات لاختيار الفائزات من بينهن طبقاً لمعايير محددة وبحسب الشروط المقررة للتقديم في المسابقة وهي

على النحو التالي:  أن تكون المرشحة إحدى العاملات بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية التابعة أو مديريات الخدمات   ألا يقل السن عن 50 سنة ، أن تكون مميزة في أداء عملها  أن تكون  أدت رسالتها تجاه أبنائها،   "في حالة وجود إعاقة لأحد أبنائها" استطاعت دمجه بالمجتمع.
 

تضامنا مع الفلسطينيين.. كنائس وأديرة بني سويف تلغي مظاهر الاحتفال برأس السنة

إصابة 17 فلسطينيا واعتقال 16 آخرين وتدمير بنى تحتية بالضفة الغربية

 

 الأوراق المطلوبة:  طلب باسم سكرتير عام المحافظة للتقدم للمسابقة موضح فيه (الاسم، مكان العمل ، طبيعة الوظيفة، محل الإقامة ، ورقم التليفون) ، وتسرد فى الطلب قصة كفاحها

صورة بطاقة الرقم القومي ،  صور من شهادات ميلاد الأبناء،   إثبات قيد الأبناء من المدرسة أو الجامعة أو شهادات التخرج   إقرار الحالة الاجتماعية من جهة العمل مختوم وموثق من جهة عملها
 بيان حالة وظيفية موثق ومختوم من جهة العمل ،  عدد 1 صورة شخصية حديثة للمتقدمة
  صورة من شهادة التأهيل "في حالة الأم من ذوات الإعاقة أو أم لأحد الأبناء من ذوي الإعاقة"
 إقرار قانوني من المتقدمة بعدم وجود صلة قرابة بين أي عضو من أعضاء اللجنة المكلفة بفحص وتقييم ملفات المتقدمات.

على أن يتم استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة وتقديمها بمكتب وحدة شؤون المرأة بديوان عام المحافظة كورنيش النيل بمدينة بني سويف،حيث يبدأ تلقى الملفات في الفترة من  1 يناير 2024 وحتى  السبت 10 فبراير المقبل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. رئيس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | حقيقة الزيادة الجديدة

انتهاء شهادة الـ 25% قريبًا.. حقيقة إعادة طرحها بفوائد أعلى.. الموعد والتفاصيل

تم الحسم.. الأهلي يضم صفقة الموسم والإعلان رسميا خلال ساعات

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

مجدي عبد الغني يهاجم فيتوريا: هذا اللاعب لا يستحق الانضمام للمنتخب

بعد اتهامات جمهور الزمالك.. الأهلي يعلن مفاجأة بشأن إمام عاشور

تحرك عاجل من عدلي القيعي لحسم صفقة الموسم لـ الأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

تضامنا مع الفلسطينيين.. كنائس وأديرة بني سويف تلغي مظاهر الاحتفال برأس السنة

سكرتير عام بني سويف يتابع موقف الشكاوى الواردة على المنظومة الحكومية

محافظ بني سويف يسلم مشروعات برنامج فرصة للمستفيدين من تكافل وكرامة

غدا.. انقطاع المياه عن عدة مناطق ببني سويف لصيانة الكهرباء بمحطة القضابي

بسبب الشبورة.. تأخير امتحانات جامعة بني سويف لمدة ساعة

الفرق الفنية ببني سويف مُهدّدة بالحل.. وأعضاؤها يستغيثون بوزيرة الثقافة |تفاصيل

رئيس جامعة بني سويف يوقع بروتوكولات تعاون مع 4 كيانات تعليمية.. تفاصيل

رئيس جامعة بني سويف الأهلية: بدأنا اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

ترشيحاتنا

أرسنال يخسر أمام فولهام ويحل رابعا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

صرف معاشات يناير بالزيادة الجديدة.. احذر ارتكاب هذا الفعل

غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | اعرف هتقبض كام وحقيقة الزيادة الجديدة

وزير الاقتصاد الإسرائيلي ينتقد استمرار إرسال الاحتلال الوقود إلى غزة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس خلال الاسبوع الجارى

دعاء للميت في نهاية العام ورأس السنة.. يضيء قبره ويفرح به ويدخله الجنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

مجسم وملفت.. بوسي تثير الجدل احتفالا بالسنة الجديدة

تشييع جنازة والدة الموزع الموسيقى أحمد عادل من مدينة نصر

طريقة تحضير السجق الإسكندراني بالخطوات

فيديو

قبل انطلاقها|استعدادات أصالة لحفل ليلة نجمات العرب.. فيديو

الكريسماس ورأس السنة.. الأزهر والإفتاء يحسمان جدل الاحتفال بهما

مفاجأة في حالة الطقس والأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

ما ذنب العنب بما يفعله النبيذ.. فنانة شهيرة تثير الجدل بثلاثة وشوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ