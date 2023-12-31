بني سويف .. تنظيم مسابقة للأمهات المثاليات من العاملات

أعلنت محافظة بني سويف"وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بالديوان العام" تنظيم مسابقة الأم المثالية لتكريم الأمهات العاملات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمجالس القروية التابعة لها ومديريات الخدمات، لتعظيم دور الأم من خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية "16مارس"، والاحتفال بعيد الأسرة "21 مارس" من كل عام.

أوضحت الدكتورة شيماء كرم رئيسة وحدة شؤون المرأة، أن المسابقة يتم تنظيمها"تحت رعاية المحافظ د.محمد هاني غنيم" وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية،بهدف تعظيم دور الأم العاملة،مشيرة إلى المحافظ، بتشكيل لجنة برئاسة السيد السكرتير العام ،تتولى فحص ملفات المتقدمات لاختيار الفائزات من بينهن طبقاً لمعايير محددة وبحسب الشروط المقررة للتقديم في المسابقة وهي

على النحو التالي: أن تكون المرشحة إحدى العاملات بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية التابعة أو مديريات الخدمات ألا يقل السن عن 50 سنة ، أن تكون مميزة في أداء عملها أن تكون أدت رسالتها تجاه أبنائها، "في حالة وجود إعاقة لأحد أبنائها" استطاعت دمجه بالمجتمع.



الأوراق المطلوبة: طلب باسم سكرتير عام المحافظة للتقدم للمسابقة موضح فيه (الاسم، مكان العمل ، طبيعة الوظيفة، محل الإقامة ، ورقم التليفون) ، وتسرد فى الطلب قصة كفاحها

صورة بطاقة الرقم القومي ، صور من شهادات ميلاد الأبناء، إثبات قيد الأبناء من المدرسة أو الجامعة أو شهادات التخرج إقرار الحالة الاجتماعية من جهة العمل مختوم وموثق من جهة عملها

بيان حالة وظيفية موثق ومختوم من جهة العمل ، عدد 1 صورة شخصية حديثة للمتقدمة

صورة من شهادة التأهيل "في حالة الأم من ذوات الإعاقة أو أم لأحد الأبناء من ذوي الإعاقة"

إقرار قانوني من المتقدمة بعدم وجود صلة قرابة بين أي عضو من أعضاء اللجنة المكلفة بفحص وتقييم ملفات المتقدمات.

على أن يتم استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة وتقديمها بمكتب وحدة شؤون المرأة بديوان عام المحافظة كورنيش النيل بمدينة بني سويف،حيث يبدأ تلقى الملفات في الفترة من 1 يناير 2024 وحتى السبت 10 فبراير المقبل.