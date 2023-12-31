تضامنا مع الفلسطينيين.. كنائس وأديرة بني سويف تلغي مظاهر الاحتفال برأس السنة

تنطلق حوالي الساعة السابعة مساء صلوات عيد رأس السنة الميلادية بكافة كنائس وأديرة محافظة بني سويف.

ويترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بني سويف قداس رأس السنة الميلادية بمطرانية السيدة العذراء بمدينة بني سويف بمشاركة لفيف من الآباء الكهنة، كما يترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا قداس رأس السنة الميلادية الجديدة بمطرانية الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة ببا.

ويرأس أيضا القمص باسليوس الأنبا بولا وكيل دير الأنبا بولا بناصر القداس الإلهي بكنيسة دير القديس العظيم الانبا بولا، كما يترأس القمص فام الانطوني وكيل دير القديس العظيم الانبا انطونيوس بناصر القداس الإلهي بكنيسة دير القديس العظيم الانبا انطونيوس.

يأتي ذلك وسط استنفار أمني كبير وإجراءات أمنية مشددة، وانتشار كبير لرجال الأمن بمحافظة بني سويف منذ صباح اليوم، الأحد، وإغلاق بعض شوارع الكنائس والأديرة بمتاريس مرورية وتزويد كافة الكنائس ببوابات إلكترونية لكشف المفرقعات والأجسام الغريبة، كما سيشارك في تأمين الاحتفالات شباب الكشافة من الجنسين لتفتيش الحقائب والتعرف على شخصيات المصلين.



وتقام صلوات مماثلة بكافة كنائس واديرة كافة مدن وقرى المحافظة والتي تبدأ صلوات سهرة كيهك وفترة ترانيم وتختتم بالقداس الإلهي في الساعات الأولى من صباح غد، الاثنين، الأول من يناير.

وقال جرجس وهيب، أمين الناشط القبطي، إن الاحتفالات سوف تقتصر على الصلوات والطقوس الدينية، وإلغاء كافة المظاهر الاحتفالية المعتادة خلال الاحتفال ببداية العام تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لحرب جهنمية وإبادة جماعية من جانب الكيان الصهيوني الغاشم، كما سيتم تخصيص الصلاة الي الله الواحد من أجل إنهاء هذه الحرب الوحشية الإجرامية.