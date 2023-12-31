سكرتير عام بني سويف يتابع موقف الشكاوى الواردة على المنظومة الحكومية

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، الاجتماع الدوري باللجنة العليا "التي شكلها المحافظ "، لمراجعة موقف الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وموقف استجابة الجهات الحكومية للشكاوى التي تم رفعها وتسجيلها على المنظومة، وتوضيح الإيجابيات والمعوقات ، للعمل على إزالتها.

تناول الاجتماع موقف الاستجابة للشكاوى الواردة على المنظومة ، في الفترة من 1 إلى 28 ديسمبر الجاري، حيث ناقش السكرتير العام "كل جهة على حدة" فيما يتعلق بموقف الشكاوى المتأخرة ومعرفة أسباب التأخر في الرد على الشكاوى "خاصة بعض المراكز والقطاعات"، موجها بسرعة غلق جميع الشكاوى المتأخرة والواردة على المنظومة، وبلغ إجمالي الشكاوى التي تم تلقيها "خلال تلك الفترة" 339 شكوى ، تم الرد على 329 شكوى ، وجار بحث 10 شكاوى ، علاوة على استعراض موقف الشكاوى الواردة على مبادرة "صوتك مسموع" والتي بلغ عددها (35) شكوى ،تم الرد علىيها بنسبة 100% ، وذلك خلال تلك الفترة المذكورة.

وأشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم لأعضاء اللجنة ، بسرعة التعامل مع شكاوى البناء على الأراضي الزراعية أو شكاوى التضرر من مياه الأمطار وسرعة فحص تلك الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بالمعاينة على الطبيعة لموقع المشكلة وإزالة أسبابها، مدعمًا تقرير الفحص بالصور والمستندات الدالة على إزالة أسباب المشكلة.

حضر الاجتماع مها حميدة "مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة" مقررا للجنة، وأعضاء اللجنة من رؤساء المدن ومديريات الخدمات والجهات والمصالح الحكومية المعنية ومسؤولو الشكاوى بتلك الجهات.