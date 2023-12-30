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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بني سويف يوقع بروتوكولات تعاون مع 4 كيانات تعليمية.. تفاصيل

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، 4 بروتوكولات تعاون مع جامعة النهضة وجامعة سفنكس وجامعة اللوتس ومجمع المعاهد العليا ببني سويف  والبورصة المصرية ،ومجموعة تتيتان للأسمنت، وذلك فى ظل سبع تحالفات تم إطلاقها  ضمن فعاليات تدشين تحالف إقليم شمال الصعيد  والذى انطلق على هامش انعقاد إجتماع المجلس الاعلى للجامعات بجامعة المنيا  بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى ومحافظ المنيا ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية .

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وأوضح رئيس الجامعة، أن التحالف يأتي  تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة، في ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030،  لدعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة من خلال تعزيز الطروحات العلمية بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والهيئات الحكومية على مستوى الإقليم، والخروج بخطط تنمية، تسهم من خلال تعاملها وتكاملها جنباً إلى جنب فى النهوض بالاقليم.

 

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