عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يشيد بانتظام الامتحانات

الدكتور الدكتور جان
الدكتور الدكتور جان هنري حنا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية

أشاد الدكتور الدكتور جان هنري حنا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، بالجهود المبذولة والتجهيزات اللازمة لإجراء الامتحانات، وانتظام وحضور رؤساء اللجان والملاحظين داخل اللجان، مشيرا إلى أن أعمال التصحيح تتم بالتوازي مع الامتحانات، وذلك لسرعة إعلان النتائج وفقًا للمواعيد المقررة لها.

وأكد رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، حرصه على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات .


جاء ذلك خلال تفقد رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية اليوم "الأحد" أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، للوقوف على مدى انتظام الامتحانات وتوفير الهدوء والمناخ المناسب الذي يساعد الطلاب على سهولة تأدية الامتحانات دون أي معوقات.

واطمئن رئيس الجامعة خلال جولته، على اللجان وحسن سير الامتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول طبيعة الامتحانات ومستوى الأسئلة، وما اذا كانت هناك أى مشكلات للعمل على حلها وتذليل كافة العقبات.

في سياق متصل استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الأحد، الدكتور عصام شعبان أستاذ الموارد المائية بالجامعة الأمريكية ومدير مشروع مركز تميز المياه، بحضور الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد فرغلي عميد كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، والدكتور أحمد حسن عميد كلية الهندسة، والدكتورة سماء الدق مدير مكتب التصنيف الدولي.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الزيارة تأتي في إطار تنظيم ورشة عمل حول كيفية إعداد المشروعات البحثية التنافسية في مجال بحوث المياه بالتعاون مع مكتب دعم وتمويل المشروعات البحثية بالجامعة، مؤكدا على أهمية الشراكة المتميزة بين الجامعة والمركز من خلال تعزيز الاستفادة بالحزم التدريبية التي تم إعدادها بواسطة المركز في مجال علوم المياه باستخدام طرق التدريس الحديثة والمبتكرة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والهيئة المعاونة لرفع قدراتهم وكفاءتهم العلمية وخبراتهم العملية.

من جانب أخر مع بداية عام ٢٠٢٤ وبتعليمات وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة محمد عبدالتواب قامت إدارة الأمن برئاسة أشرف محمود عبدالعليم مدير إدارة الأمن بالمديرية بأن يقوم بتمييز العاملين بها مع طبيعة عملهم فاصدرت زى لكل فئة حتى يتثنى للجمهور كيفية التعامل مع العاملين بالمديرية كلا فى اختصاصه فأصبح الأمن يرتدى "فيستات" اللون الازرق والعمال فيستات اللون الاخضر وتم عمل كارنيهات زيارة للجمهور يتسلمها المواطن بعد ترك تحقيق شخصيته بالأمن الموجود على بوابة المديرية ومن ثم تطوير منظومة الأمن داخل ديوان عام المديرية وسيطبق على جميع الإدارات والأقسام التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | حقيقة الزيادة الجديدة

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

انتهاء شهادة الـ 25% قريبًا.. حقيقة إعادة طرحها بفوائد أعلى.. الموعد والتفاصيل

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

مصر تقرر منع سفر القاصر تحت 18 عامًا بمفرده.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

مصرع 10 حوثيين في قصف أمريكي على زوارق هاجمت سفينة في البحر الأحمر

نشرة المرأة والصحة.. جريئة جدًا.. هيفاء وهبي تودع 2023 بفستان يثير ضجة على إنستجرام| شاهد.. بعد ظهورها الأخير.. 10 صور آثارت ضجة لـ شيرين عبد الوهاب

لافروف: روسيا ستتخذ إجراءات جدّية ردًا على خطط واشنطن.. والأرصاد توضح حالة الطقس في رأس السنة.. وتفاصيل استشهاد الصحفي الفلسطيني جبر أبوهدروس

المصابون والشهداء بالعشرات.. قصف عشوائي لجيش الاحتلال على مناطق متفرقة في غزة

نتنياهو: قضية "اليوم التالي" في غزة ستقررها الحكومة وليس الكابينيت

مجرم سيكوباتي يخطف مراهقة ويحجزها بغرفة سرية في منزله .. قصة مرعبة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير السجق الإسكندراني بالخطوات

حلويات رأس السنة .. طريقة عمل تشيز كيك البسبوسة زي المحلات

ماذا يحدث للجسم عند تناول شوربة البروكلي؟| اعرف فوائدها

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

الكريسماس ورأس السنة.. الأزهر والإفتاء يحسمان جدل الاحتفال بهما

مفاجأة في حالة الطقس والأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

ما ذنب العنب بما يفعله النبيذ.. فنانة شهيرة تثير الجدل بثلاثة وشوم

الزيادة بعد ساعات.. تفاصيل معاشات يناير 2024.. احسب هتقبض كام | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ