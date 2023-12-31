رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يشيد بانتظام الامتحانات

أشاد الدكتور الدكتور جان هنري حنا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، بالجهود المبذولة والتجهيزات اللازمة لإجراء الامتحانات، وانتظام وحضور رؤساء اللجان والملاحظين داخل اللجان، مشيرا إلى أن أعمال التصحيح تتم بالتوازي مع الامتحانات، وذلك لسرعة إعلان النتائج وفقًا للمواعيد المقررة لها.

وأكد رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، حرصه على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات .



جاء ذلك خلال تفقد رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية اليوم "الأحد" أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، للوقوف على مدى انتظام الامتحانات وتوفير الهدوء والمناخ المناسب الذي يساعد الطلاب على سهولة تأدية الامتحانات دون أي معوقات.

واطمئن رئيس الجامعة خلال جولته، على اللجان وحسن سير الامتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول طبيعة الامتحانات ومستوى الأسئلة، وما اذا كانت هناك أى مشكلات للعمل على حلها وتذليل كافة العقبات.

في سياق متصل استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الأحد، الدكتور عصام شعبان أستاذ الموارد المائية بالجامعة الأمريكية ومدير مشروع مركز تميز المياه، بحضور الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد فرغلي عميد كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، والدكتور أحمد حسن عميد كلية الهندسة، والدكتورة سماء الدق مدير مكتب التصنيف الدولي.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الزيارة تأتي في إطار تنظيم ورشة عمل حول كيفية إعداد المشروعات البحثية التنافسية في مجال بحوث المياه بالتعاون مع مكتب دعم وتمويل المشروعات البحثية بالجامعة، مؤكدا على أهمية الشراكة المتميزة بين الجامعة والمركز من خلال تعزيز الاستفادة بالحزم التدريبية التي تم إعدادها بواسطة المركز في مجال علوم المياه باستخدام طرق التدريس الحديثة والمبتكرة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والهيئة المعاونة لرفع قدراتهم وكفاءتهم العلمية وخبراتهم العملية.

من جانب أخر مع بداية عام ٢٠٢٤ وبتعليمات وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة محمد عبدالتواب قامت إدارة الأمن برئاسة أشرف محمود عبدالعليم مدير إدارة الأمن بالمديرية بأن يقوم بتمييز العاملين بها مع طبيعة عملهم فاصدرت زى لكل فئة حتى يتثنى للجمهور كيفية التعامل مع العاملين بالمديرية كلا فى اختصاصه فأصبح الأمن يرتدى "فيستات" اللون الازرق والعمال فيستات اللون الاخضر وتم عمل كارنيهات زيارة للجمهور يتسلمها المواطن بعد ترك تحقيق شخصيته بالأمن الموجود على بوابة المديرية ومن ثم تطوير منظومة الأمن داخل ديوان عام المديرية وسيطبق على جميع الإدارات والأقسام التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة