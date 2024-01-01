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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 11 شخصا بسبب تصادم ميكروباص بعمود إنارة في بنى سويف

صدى البلد

أصيب 11 شخصا، اليوم الإثنين، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة أمام مركز ناصر شمال بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف،إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة أمام مركز ناصر شمال المحافظة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعين لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم  حنان حسين محمد هديب 53 سنة، مصابة باشتباه كسر بالكتف الأيسر، ومالك وحيد سعيد 14 سنة، مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ورودينا أشرف سعيد 11 سنة
مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وإيمان علي هديب 35 سنة مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وريتاج أشرف سعيد 15 سنة، جروح وسحجات متفرقة بالجسم
شريف اشرف سعيد 15 سنة،  مصاباً بجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

وأصيب عبد الرحمن أشرف سعيد 15 سنة، مصاباً بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومصطفى أشرف سعيد 13 سنة مصابا بجروح وسحجات متفرقة، وآدم أشرف سعيد 25 سنة مصاباً بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وعلاء رمضان مجاورة 23 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد أنور إبراهيم 28 سنة،  مصاباً بجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

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