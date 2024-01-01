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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية.. وصول سيارة أشعة الماموجرام المتنقلة لمستشفى المنزله لفحص الثدى للسيدات.. صور

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزراة الصحة بالدقهلية عن وصول سيارة أشعة الماموجرام المتنقلة إلى مستشفى المنزله لفحص الثدى  للسيدات فوق سن 40 فما فوق وذلك ابتداءً من اليوم ولمدة 10 ايام.

وأضاف مكين أنه تم التواصل مع الادارة العامة للاشعة من خلال مديرية الشئون الصحية ممثلة فى الدكتورة هبة الشريف مدير عام ادارة الطب العلاجى لتوفير الجهاز لخدمه أهالينا بمركز المنزلة  وخط الشمال.

 

وأوضح أنه تم تجهيز السيارة  وبدء العمل بها على أن تبقى لتقديم الخدمة  مجاناً لجميع السيدات ولمدة 10 أيام.

و كشفت الدكتورة سارة فودة عن وصول سيارة متنقلة للأشعة المقطعية بمستشفى شبراهور المركزى وذلك لخدمة أهالى القرية والمراكز المجاورة لافتة إلى انها متاحة لتقديم الخدمة منذ الأمس عقب وصولها من يومين .

وأعرب وكيل الوزراة عن عمق شكره وتقديره للدكتور محمد فوزى مساعد الوزير لشئون الاشعة والمشرف العام على الادارة العامة للاشعة والدكتورة سهام السعدنى مدير عام الإدارة العامة للأشعة لسرعة الاستجابة.

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الطب العلاجي العلاقات العامة المقطعية فحص الثدي مديرية الشئون الصحية مستشفى المنزلة مركز المنزلة

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