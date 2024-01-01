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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تنبأت بطلاقه من ياسمين عبدالعزيز.. أحمد العوضي يفتح النار على خبيرة فلك

صدى البلد

رد الفنان احمد العوضي على ما تردد بشأن اجتمالات طلاقه من الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد تنبؤ أحدي خبيرات الفلك بحدوث هذا الأمر في عام 2024 أو 2025.

وكتب احمد العوضي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام  : كذب المنجمون و لو صدقو.

ونشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مقطع فيديو لأحدي خبيرات الفلك في حوراها مع الإعلامي اللبناني نيشان، وظهرت خبيرة الفلك، وهي تتنبأ بخبر طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي في عام 2024 أو 2025، لترد عليها ياسمين قائلة « يا ساتر يارب .. بلاش انتي يا ليلي».

ياسمين عبد العزيز تهنئ العوضي

من جهة أخرى، هنأت الفنانة ياسمين عبدالعزيز زوجها الفنان أحمد العوضي على أحدث أفلامه فيلم الإسكندراني الذى من المقرر أن يطرح قريبًا فى دور العرض السينمائية ، حيث نشرت البوستر الرسمي للفيلم من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.

وكتبت ياسمين عبدالعزيز ، معلقة: “ مبروك ربنا يكرم إنشاءالله ، فيلم الأسكندراني”.

أعمال ياسمين عبد العزيز

وكان أحدث أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية، هي مسسل ضرب نار، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

أبطال ضرب نار 

مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

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