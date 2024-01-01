تعليق مثير من إبراهيم فايق على مباراة الإسماعيلي والمصري

علق الاعلامي إبراهيم فايق على الاشتباكات التي وقعت خلال لقاء الاسماعيلي والمصري اليوم في بطولة الدوري الممتاز .

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي على اكس:" هو ايه التهريج وقلة الأدب اللي حصلت بين جماهير المصري والإسماعيلي .. هنعيده تاني؟!! هو احنا مبنحرمش ؟! مبنتعلمش ؟"

واندلعت اشتباكات بين جماهير المصري والإسماعيلي أثناء المباراة التي جمعتهما في الجولة الحادية عشرة من دوري نايل. ".

ودخلت جماهير الإسماعيلي والمصري في اشتباكات بمدرجات ملعب "برج العرب" واعتدوا على بعضهم البعض.

واستمرت الاشتباكات بين الطرفين لدقائق مع إلقاء "الكراسي" على بعضهم البعض في مدرجات الملعب.