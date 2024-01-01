عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجل خطيب المسجد الأقصى: والدي استشهد بجانب والدتي وشقيقته في قصف مباشر

نجل خطيب الأقصي
نجل خطيب الأقصي

أكد محمد يوسف، نجل الشهيد الشيخ يوسف خطيب المسجد الأقصى، أنهم مثل كل المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة يتعرضون للقصف المستمر على مدار 88 يوم من العدوان الإسرائيلي على القطاع وكل المنازل لم تعد آمنة، مشددًا على أن جيش الاحتلال أبلغ بنزوح مخيم البريج وجزء من مخيم المغازي.

أوضح "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أنه تحدث مع والده الشهيد يوسف سلامة من أجل النزوح، إلا أن والده أصر على البقاء في المنزل، مشددًا على أنه في الساعة الـ9 صباحًا وخلال خروجه إلى غرفة الضيافة قصفته طائرات الاحتلال قصف مباشر وبالأخص للمكان الموجودة به، منوهًا بأن والده خطيب الأقصى استشهد بجانب والدته وشقيقته.

ووجه الشكر لجمهورية مصر العربية على نقل وإخراج شقيقته لإجراء عملية عاجلة لها في مستشفى العريش، موضحًا أن والده من عشاق مصر والأزهر الشريف ويشيد دائمًا بجهودها، مؤكدًا أنه في عام 2000 تم التكرم من مصر بعمل سجاد لفرش المسجد الأقصى وتم حمل السجاد وتمت عملية الفرش، متابعا: "والدي أصر على فرش المسجد الأقصى بسجاد مصري خالص"، مشيرا إلى أن عزاء والده غدًا في مسجد القوات المسلحة بالقاهرة.

القوات المسلحة والده الشهيد يوسف سلامة العدوان الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين خطيب المسجد الأقصى نجل الشهيد الشيخ يوسف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

التموين تطرح سكر مجانا على بطاقات الدعم.. وسعر الحر 27 جنيها.. فيديو

أمطار غزيرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 4 محافظات

الأرصاد تحذر.. موجة أمطار جديدة تضرب البلاد غدا في هذه المحافظات

ياسمين عبد العزيز تعلق على نبأ طلاقها من أحمد العوضي

"حسبي الله ونعم الوكيل".. تعليق صادم من طليقة أيمن بهجت قمر

أبو عبيدة يعلن خسائر كبيرة لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أمن الدول العليا تحيل قضية فساد بجهاز مكافحة التهرب الضريبي للجنايات

ترشيحاتنا

تحت التعذيب.. استشهاد أسير فلسطيني في سجن مجدو الإسرائيلي

الرئيس السيسي يهنئ البرهان بذكرى استقلال السودان

صلاة التوبة .. ابدأ بها العام الجديد وامسح ذنوبك في دقيقتين

انتهاء التسليم والتسلم .. اجتماع بين وزير الرياضة وإدريس لمناقشة الاستعداد للأولمبياد

استفزاز واضح.. روسيا ترد على التدخل الأمريكي في شئونها الداخلية

راح يفركش الخطوبة رجع ميت| ماذا حدث لشاب المنيا ليلة رأس السنة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل كانت من أجل الإنسانية.. ماذا كان الغرض الأساسي لأبراهام لينكولن من تحرير العبيد؟

كارثة .. مشكلة في المعدة تهددك بمرض عقلي خطير

من غير ما تتخن.. أطعمة جبارة في سد الجوع ولا تسبب السمنة

بها صورته يرتدى تاجا.. قلادة محمود الليثى الذهبية تثير ضجة برأس السنة

فيديو

فتاة تحذر من زلزال اليابان قبل حدوثه.. والسبب الغربان/ فيديو جراف

اشتباكات بالكراسي بين جماهير المصري والإسماعيلي

سقوط كمرة خرسانية من كوبري تحت الإنشاء ببولاق الدكرور.. فيديو

زلزال مـدمـ.ر يضرب اليابان.. ومخاوف من تسونامي وشيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ