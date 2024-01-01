نجل خطيب المسجد الأقصى: والدي استشهد بجانب والدتي وشقيقته في قصف مباشر

أكد محمد يوسف، نجل الشهيد الشيخ يوسف خطيب المسجد الأقصى، أنهم مثل كل المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة يتعرضون للقصف المستمر على مدار 88 يوم من العدوان الإسرائيلي على القطاع وكل المنازل لم تعد آمنة، مشددًا على أن جيش الاحتلال أبلغ بنزوح مخيم البريج وجزء من مخيم المغازي.

أوضح "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أنه تحدث مع والده الشهيد يوسف سلامة من أجل النزوح، إلا أن والده أصر على البقاء في المنزل، مشددًا على أنه في الساعة الـ9 صباحًا وخلال خروجه إلى غرفة الضيافة قصفته طائرات الاحتلال قصف مباشر وبالأخص للمكان الموجودة به، منوهًا بأن والده خطيب الأقصى استشهد بجانب والدته وشقيقته.

ووجه الشكر لجمهورية مصر العربية على نقل وإخراج شقيقته لإجراء عملية عاجلة لها في مستشفى العريش، موضحًا أن والده من عشاق مصر والأزهر الشريف ويشيد دائمًا بجهودها، مؤكدًا أنه في عام 2000 تم التكرم من مصر بعمل سجاد لفرش المسجد الأقصى وتم حمل السجاد وتمت عملية الفرش، متابعا: "والدي أصر على فرش المسجد الأقصى بسجاد مصري خالص"، مشيرا إلى أن عزاء والده غدًا في مسجد القوات المسلحة بالقاهرة.