باكستان.. إلغاء احتفالات رأس السنة تضامنا مع غزة

أعلنت الحكومة الباكستانية، حظر احتفالات رأس السنة، تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

ودعت الحكومة الباكستانية المواطنين إلى الالتزام بمظاهر "بسيطة".



جاء ذلك في رسالة متلفزة لرئيس الوزراء أنور الحق كاكار إلى الأمة، مساء أمس الخميس، وقال أنور الحق إن الحكومة "حظرت بشكل تام جميع أنواع الفعاليات المتعلقة باحتفالات رأس السنة بسبب الوضع في قطاع غزة".

وأضاف أن الأمة الباكستانية بأكملها والأمة الإسلامية تشعران بحزن عميق بسبب الإبادة الجماعية للفلسطينيين المضطهدين، وخاصة المذبحة التي يتعرض لها الأطفال الأبرياء في غزة.

وتابع: "أناشد جميع الباكستانيين بإظهار التضامن مع الفلسطينيين والتزام البساطة مع بداية العام الجديد".

