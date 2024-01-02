كلنا هنندم.. حتحوت يوجه رسالة قوية بعد شغب مباراة المصري والإسماعيلي

علق الأعلامي الرياضي هاني حتحوت، على أزمة الجمهور بمباراة المصري والاسماعيلي.

وقال خلال برنامجه: "‏ننتظر ردود رادعة وسريعة بأقصى عقوبة ممكنة.. كلنا هنندم لو سكتنا.. بطلوا تفاهات وجنان.. عيب عليكم واعقلوا، مازلنا نعاني نفسيا ورياضيا بسبب أحداث مشابهة".

‏شهدت مباراة المصري و الإسماعيلي التى انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، أحداث شغب بين جماهير الفريقين نتج عنها تلفيات بمدرج جماهير الإسماعيلي بستاد برج العرب غربي الإسكندرية.

شهود عيان يروون تفاصيل أحداث الشغب

وقال شهود عيان من داخل الاستاد في تصريحات لموقع صدى البلد، أن الأحداث بدأت عندما قام جمهور المصري بقلب علم الاسماعيلي، وهو في عرب الكرة استهزاء بالمنافس، فرد عليهم جمهور الاسماعيلي بالسباب.

وأضافوا أن جمهور المصري ذهب إلى مكان تواجد جمهور الاسماعيلي وبدأت المشاجرة وأحداث الشغب الذي نتج عنه تلفيات في مدرجات ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وشهد اللقاء أحداث مؤسفة بسبب خناقات وتكسير فى ستاد برج العرب بين جماهير المصرى والاسماعيلى في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الدوري.

وحدث تراشق بالكراسي الخاصة بالمدرجات بين جمهور الفريقين قبل أن تتدخل قوات الأمن للسيطرة على المواقف ومنع حدوث تلفيات في الملعب.