كولر يتمسك بـ الشناوي ويرفض رحيله.. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي متمسك بوجود محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، ولن يتم التفريط نهائيا فيه، لذلك مسئولو النادي قرروا تجديد عقده، من أجل مقاومة الإغراءات الخليجية.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي سيقوم بتعديل عقد محمد الشناوي، ومن الوارد منحه فرصة الاحتراف في حالة واحدة وهي ضم حارس قوي، لكن حاليا فرمان كولر كان واضحا بأن الحارس لن يرحل مطلقا".

واضاف: "مارسيل كولر قام باحتواء غضب الثنائي ياسر إبراهيم وحسين الشحات عقب قرار استبعادهما من قائمة منتخب مصر للمشاركة في أمم افريقيا، وطلب منهما عدم الإعتراض علي قرار الاستبعاد من خلال منشورات أو تغريدات مواقع التواصل الاجتماعي وضرورة الإلتزام بالتعليمات".

وأكمل: "كولر يرغب في تفادي التأثير السلبي علي معنويات لاعبي الأهلي، التي تكررت في وقت سابق".

وأشار إلى أن طبيب الأهلي أحمد جاب الله، أكد أن كل اللاعبين سينتظمون في التدريبات الجماعية بعد فترة التوقف، ورضا سليم وكريستو جاهزان للمشاركة في المران فور العودة من اراحة السلبية. كما أن محمد الشناوي سيكون جاهز للمشاركة في مران المنتخب الوطني، بينما ياسر ابراهيم يحتاج أسبوع آخر للتعافي من الإصابة.

وأوضح أن الأهلي وافق على اعارة أحمد عبدالقادر لأي نادٍ خارج مصر، لكن نادي الوكرة القطري عبر المتحدث الرسمي نفي وجود مفاوضات رسمية حتى الآن.