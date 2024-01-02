رئيس النواب عن صندوق الطوارئ الطبية: قانون عظيم وللحكومة كل الشكر

أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أهمية مشروع تعديل صندوق قانون الطوارئ الطبية.

وقال جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم “القانون عظيم، فـ”الحق أحق أن يتبع"، للحكومة كل الشكر على تقديمه".

جاءت كلمة جبالي ، تعقيبًا على عدد من النواب الذين تطرقوا في كلماتهم في الجلسة العامة خلال مناقشة مشروع القانون إلى أزمات قطاع الصحة في دوائرهم.

كان النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب، عن الأقصر، دعا إلى توفير العنايات المركزة في المحافظة وتحسين المنظومة الصحية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة تعديلات صندوق قانون الطوارئ الطبية الذي تضمن المساهمة في علاج مرضى الأمراض الوراثية النادرة.

وقال أبو الحمد: "عندنا في الأقصر لا يوجد عنايات مركزة ، قسم الفشل الكلوي في الأقصر العام مقفول منذ سنوات"، مضيفًا: "مجمع الأقصر الطبي صرح مقفول من خمس سنين"، متابعا: وجود أعطال متكررة في الأجهزة ، المواطن عايزيعمل أشعة يقوله روح مستشفى أرمنت على ما يروح يكون المواطن اتوفى".

واستطرد أبو الحمد: البحث يوميًا عن أماكن في الرعايات المركزة والحضانات "ليل نهار حضانات وعنايات"، وخاطب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "الرئيس تعب وانت تعبت واحنا تعبنا"، وتساءل "فين تعليمات الرئيس والحياة الكريمة"، واختتم "أطلب إنقاذ الأقصر ومرضاها وتوفير أسرة العناية المركزة".

الدعوات نفسها تكررت لدى عدد من النواب مثل النائب عن محافظة المنيا، رياض عبد الستار، والنائب فتحي قنديل عضو المجلس عن محافظة قنا.