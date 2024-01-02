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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يتفقد معدلات سير العمل بالمنشآت الجديد بقطاع التعليم

منشات جديدة
منشات جديدة

تفقد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة،  عددًا من المنشآت الجديدة بقطاع التعليم، لمتابعة سير العمل بها ودراسة معوقات التنفيذ على أرض الواقع 
بحضور  الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.  
تأتى هذه الزيارة فى إطار سلسلة من الزيارات المخطط لها، لمتابعة المشروعات الجارية بالجامعة،  بما يحقق سياسة الجامعة فى تطور المنشآت التعليمية بجميع القطاعات للتحول الى جامعات الجيل الرابع والجامعات ذات التصميمات الصديقة للبيئة.
وتفقد خلال الجولة ما تم انجازه بإنشاءات مبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد والمخطط أن يكون مبنى يحقق شروط الأبنية الذكية والمبانى ذات التكنولوجيا الخضراء بحضور الدكتور مجدى زكريا عميد الكلية والدكتورة نهى هيكل وكيل الكلية لشئون البيئة، الدكتور أحمد طهوية المشرف على المشروع.
المبنى يتم انشائه على مساحة    900 متر مربع كمرحلة أولى ، وهو عبارة عن  بدروم ودور أرضي وعدد 6 أدوار علوية لاستعاب أعداد الطلاب المتزايدة  بالكلية والتوسع في إنشاء برامج جديدة بالكلية  تتناسب مع وظائف المستقبل واحتياجات سوق العمل وحيث أن الأماكن المتاحة حاليا لم تعد تلبى إحتياجات العملية التعليمة بالكلية، تتضمن التوسعات الجديدة  (4) مدرج سعة 500 طالب ، عدد  (15-20) معمل حاسب آلي ، (5) معامل متخصصة ، قاعة إمتحانات ، قاعة سيمنار ، مكاتب أعضاء هيئة التدريس ، مكاتب  ادارية، كما مخطط أن يتم ربط المبنى الجديد بالمبنى الرئيسى للكلية.
كما تفقد" خاطر" انشاءات مبنى الطلاب المركزى بكلية الهندسة.

 واستقبله خلال الزيارة الدكتور شريف بدوى القائم عميد كلية الهندسة والسادة وكلاء الكلية ، الدكتور صلاح البجلاتى المشرف على المشروع. 
والذى يتم إنشائه على مساحة 2400مترمربع كأكبر مبنى تعليمى بالجامعة، ويتكون من بدروم وأرضي و6 طوابق متكررة، يشتمل على عدد من المدرجات وقاعات رسم ومسرح كبير و وعدد من المعامل البحثية والخدمية لجميع التخصصات، مكتبة رقمية ، مجمعاً للأنشطة الطلابية ، والذى خطط له أن يكون مجمع تعليمى ذكى لمواكبة التطور ويلبى احتياجات الكلية لمواكبة التغيرات العالمية فى التعليم الهندسى.
واختتم الجولة بتفقد سير العمل بمشروع ( ملحق -أ ) بمبنى  كلية الحقوق الجديد واستقبله خلال الزيارة الدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق ،  الدكتور  ابراهيم عبد الله وكيل الكلية ، الدكتور صلاح البجلاتى المشرف على المشروع. 

جدير بالذكر ان المبنى الجديد يتم انشائه على مساحة 875 متر مربع، وهو عبارة عن دور منخفض ودور أرضى وعدد 5 أدوار علوية،  تم تصميمه وفق أحدث النظم المعمارية و الإنشائية ليراعى مبادئ الاستدامة البيئية، كما تم الأخذ فى الاعتبار مبادئ التصميم الذكى ( smart design ) فى مراحل التشطيبات وفقًا لرغبة الجامعة فى مواكبة أحدث النظم العالمية للمشروعات المماثلة و ليكحون المبنى نموذجًا لتطبيق الفكر المستقبلي، كما أن المبنى له طابع معمارى كلاسيكى على غرار المحكمة الدستورية العليا

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إحتياجات سوق العمل التكنولوجيا الخضراء الدكتور محمد عبد المشروعات الجارية بكلية الهندسة جامعة المنصورة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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