إرسال للفحص الصحي.. فأر على متن طائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية |شاهد

كشفت القناة "12" العبرية، أنه تم توثيق مشاهد لفأر على متن طائرة تابعة لشركة طيران "العال" الإسرائيلية، والذي قد يسبب ذعرًا للركاب.

وذكرت القناة أن الفأر شوهد مرتين على متن الطائرة نفسها، ما دفع مسئولي شركة “العال” إلى إرسالها للفحص الصحي.

وقالت شركة “العال” في رد على الأمر "نلتزم بالرقابة الصحية في جميع رحلاتنا ويتم تفتيش الطائرات بشكل روتيني"، لافتة إلى أنه تم العثور على فأر مرتين على الطائرة نفسها.

وأشارت الشركة إلى أن "جدول رحلات الشركة لم يتأثر" على حد زعمها.

ووفقا لمصادر الشركة، فإنه وإلى جانب الذعر الذي قد يسببه للركاب، فإن وجود فأر على متن الطائرة هو أمر قد يكون خطيرا للغاية ويؤثر على سلامة الرحلة.