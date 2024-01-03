حدث ليلًا| وفاة اللواء عدلي فايد.. زلزال جديد يضرب اليابان.. وتصريحات نارية من «القندوسي» عن صفقة إمام عاشور.. وأصالة وأنغام «حبايب» بموسم الرياض

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بقوة 5.5 درجة.. زلزال جديد يضرب اليابان

البطاطس تثير الجدل من جديد.. والزراعة تفجر مفاجأة بشأن أسعار التقاوي

مساعد حبيب العادلي.. وفاة اللواء عدلي فايد مدير الأمن العام الأسبق

هل تعرّض للظلم من الأهلي.. تصريحات نارية لـ«القندوسي» عن صفقة إمام عاشور

مفاجأة.. إبراهيم عبدالجواد يكشف تفاصيل نارية بشأن تعاقد الزمالك مع مدرب ألماني

عرض خيالي لنجم الزمالك من الشباب السعودي .. تفاصيل

النقل : تشغيل محطات المترو من الكيت كات حتى جامعة القاهرة قريبًا

أسعارها خرافية.. ملابس أنغام في الرياض تثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

مانشستر سيتي يستعين بأغنية محمد رمضان احتفالاً بكأس العالم للأندية

«العوضي» يقطع التصوير في العرض الخاص لـ«الإسكندراني» .. لهذا السبب

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 62 شخصًا

بعد الصلح بينهما .. «أصالة»: أتمنى علاقتي ترجع مع «أنغام» زي الأول