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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مانشستر سيتي يستعين بأغنية محمد رمضان احتفالاً بكأس العالم للأندية

صدى البلد

استعانت الصفحة الرسمية لنادي مانشيستر سيتي الإنجليزي، بأغنية "خمسة كل خميس" الفنان محمد رمضان، احتفالا بحصده كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرا بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت صفحة النادي على إنستجرام، مقطع فيديو من الاحتفالية على أنغام أغنية رمضان، وعلقت: "خمسة علينا من العين".

وتعد أغنية "خمسة كل خميس" غناها محمد رمضان ضمن أحداث فيلم "ع الزيرو" الذي طرحه مؤخرا بالسينمات.

على جانب آخر، يستعد محمد رمضان لطرح أغنيته الجديدة "عربي" على "يوتيوب" خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن،  فيلم "ع الزيرو" خاض بطولته النجوم محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، وعدد من الفنانين، ومن تأليف مدحت العدل،ومن إخراج محمد جمال العدل.  

شارك الفنان محمد رمضان، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وكتب: “تشرفت بلقاء الحبيب الغالي والصديق العزيز سمو الامير تركي بن سلمان ربنا يحفظه ويبارك في عائلته الكريمة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسولي العهد محمد بن سلمان.. ثقة في الله نجاح”. 

نشر موقع الفيديوهات “يوتيوب” إحصائيته السنوية للأغاني الأعلى مشاهدة خلال عام 2023، وكان من بينها أغنية “كم بيبي كم” التي وصلت مشاهداتها إلى 270 مليون مشاهدة.

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