تغريم محمد رمضان نصف مليون جنيه في سب وقذف عمرو أديب

اصدرت محكمة جنح العجوزة، في حكمها بتغريم الفنان محمد رمضان 500 ألف جنيه في الدعوى المقامة من الإعلامي عمرو أديب بتهمة السب والقذف.

وقال طارق جميل سعيد محامي الاعلامي عمرو أديب، أن التصالح الذي تم مابين موكلي والفنان محمد رمضان يجب أن يكون فيه تنازل عن القضية أمام المحكمة.

وشرح طارق جميل سعيد، محامي عمرو أديب، أن المحكمة أصدرت حكمها بتغريم رمضان نصف مليون جنيه بسبب عدم التنازل عن القضية امامها.

الإعلامي عمرو أديب

وأكد سعيد، أنه يجب أن يكون التنازل عن القضية أمام المحكمة المختصة وفي تلك الحالة تقضي المحكمة بالتصالح.

واتهم الإعلامي عمرو أديب الفنان محمد رمضان بسبه وقذفه في عدة مناسبات عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان عمرو أديب حصل على حكم سابق بتغريم الفنان محمد رمضان" 300 ألف جنيه بقضية أخرى نظرتها المحكمة الاقتصادية.